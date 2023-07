Ex-Fortaleza, Moisés joga contra Messi e posa para foto ao lado do argentino

Cruz Azul e Inter Miami se enfrentaram nesta sexta-feira (21) em jogo válido pela primeira rodada da fase de grupos da Leagues Cup. Além da estreia de Messi no futebol dos Estados Unidos, outro fato curioso foi o embate entre o astro argentino e Moisés, ex-jogador do Fortaleza, recentemente transferido para o time americano.

O encontro rendeu uma postagem nas redes sociais do clube tricolor e agitou os torcedores. A publicação, até o presente momento, já ultrapassou a marca de 60 mil curtidas no Instagram.

O placar acabou não sendo positivo para o time de Moisés, que perdeu por 2 a 1, com um belo gol do argentino, em uma cobrança de falta, ao apagar das luzes.