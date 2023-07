Negociação de Machuca com o Fortaleza: veja o que se sabe até agora

A novela envolvendo o interesse do Fortaleza no atacante Imanol Machuca continua rendendo. Isso porque o time comandado por Juan Pablo Vojvoda segue tentando um acordo com o Unión de Santa Fé para contratar o atacante. O valor enviado gira em torno de 4,4 milhões de dólares (quase 21 milhões de reais) segundo o jornalista argentino, Fernando Montenegro.

Conforme divulgado anteriormente pelo Diário do Nordeste, o Leão havia modificado a proposta feita pelo argentino, essa proposta acabou sofrendo mais uma modificação. O tricolor tem pressa para fechar o negócio, pois as inscrições de atletas na Copa Sul-Americana só acontecem até o dia 29 de julho. O tricolor do Pici, ainda não recebeu um retorno do Unión. A novela tem criado um certo incômodo aos envolvidos. Carlos Belmonte, representante do jogador, diz que não entende a ausência de respostas da diretoria argentina.