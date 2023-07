Fortaleza paga caro pela falta de eficiência em derrota para o Palmeiras na Série A

O Fortaleza perdeu para o Palmeiras por 3 a 1, nesta sábado (22), pela Série A de 2023. Uma partida em que o time cearense não teve uma atuação ruim, mas pagou caro pela falta de eficiência no Allianz Parque: o desperdício do sistema ofensivo impediu um resultado melhor fora de casa.

Diante de um adversário qualificado, em que tinha menos posse, o Leão tinha de ser mais letal. Sofreu nos primeiros 15 minutos, foi vazado, retomou o controle e amadureceu chances - o empate surgiu em cobrança de pênalti de Lucero. Depois disso, não faltou oportunidade para uma virada.

Teve Lucero e Pikachu de frente com Weverton, erros no último passe para Calebe e Guilherme, além de um Palmeiras desorganizado defensivamente. Depois da enxurrada, a punição chegou.

O Palmeiras ficou na frente com Veiga aos 30 do 2º tempo e ampliou com Breno Lopes aos 49. A estratégia de Vojvoda funcionou, as finalizações existiram, mas o Fortaleza não teve a execução.

Lições que chegam em uma Série A muito difícil, com adversários de alto nível técnico. Agora, com duas derrotas seguidas (Cuiabá e Palmeiras), a equipe segue na 9ª colocação, com 23 pontos.