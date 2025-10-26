Diário do Nordeste
Palmeiras x Cruzeiro pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 30ª rodada da Série A

Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Palmeiras recebe o Cruzeiro pela Série A
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam pela Série A neste domingo (26), em jogo pela 30ª rodada. O jogo será às 20h30, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O Verdão lidera a Série A com 61 pontos, mas vem de derrota para o Flamengo por 3x2. Na Libertadores, perdeu para LDU de 3x0 no meio de semana.

Já a Raposa, vem de vitória diante do Fortaleza por 1x0 no Mineirão e está na 3º colocação com 56 pontos.

ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo (Bruno Fuchs) e Jefté; Emiliano Martínez, Andreas Pereira (Allan), Felipe Anderson (Sosa) e Mauricio; Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira

Cruzeiro:

Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Arroyo e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Auxiliares: Rafael da Silva Alves (RS) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

