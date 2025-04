Palmeiras pode mudar formação contra o Fortaleza; veja provável escalação

O Palmeiras realiza os últimos ajustes para o confronto com o Fortaleza neste domingo (20), às 18h30, na Arena Castelão, pela 5ª rodada da Série A. A expectativa do técnico português Abel Ferreira é contar com dois retornos: o lateral-direito Marcos Rocha e o volante Lucas Evangelista.

A dupla estava no departamento médico e foi ausência na vitória contra o Internacional por 1 a 0, na quarta-feira (16), no Beira-Rio/RS. Em caso de retorno, devem ficar ainda junto ao banco de reservas. No momento, o time paulista está na vice-liderança do Brasileirão com 10 pontos somados, a mesma pontuação do Flamengo, mas o saldo de gols inferior: 9 x 4. Já o Fortaleza é o 12º colocado, com cinco.

Por conta da maratona de jogos, a tendência é de formação com mudanças. Apesar disso, o foco é manter a boa fase no ano, já que o Verdão registra cinco vitórias seguidas.

A provável escalação do Palmeiras contra o Fortaleza tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.