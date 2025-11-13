Palermo exalta postura do Fortaleza em empate com Atlético-MG: ‘fico emocionado’

O Fortaleza arrancou um empate heroico com o Atlético-MG em 3 a 3, na Arena MRV, nesta quarta-feira (12), pela Série A. Com hat-trick de Deyverson no 2º tempo, buscou a igualdade após encerrar a etapa inicial perdendo por 2 a 0. Apesar do pouco impacto na situação crítica contra o rebaixamento, o técnico argentino Martín Palermo exaltou a reação do elenco tricolor.

"Fico emocionado ao ver a resposta do time, a entrega, lutamos até o final, como temos feito em cada jogo. É isso que o grupo precisa. Hoje foi a vez do Deyverson entrar no lugar do Bareiro, que vinha sendo o artilheiro da equipe, e ele contribuiu com o que o time precisava: três gols muito importantes. Mas acho que todos os jogadores que entraram cumpriram bem. Isso mostra que este é um time que está lutando, que todos estão preparados e prontos para quando eu escolher, para quando o time precisar. O resultado de hoje me emociona e me deixa muito satisfeito, porque isso tem que servir de motivação para o que resta, esses cinco jogos, e para que os torcedores vejam que não estamos entregues. Sim, viemos buscar os três pontos, mas não é fácil jogar aqui." Martín Palermo Técnico do Fortaleza

Na tabela de classificação, o impacto foi pouco. O Fortaleza seguiu na vice-lanterna, agora com 31 pontos, e a distância para o Vitória-BA (35), o primeiro time fora do Z-4, está em quatro no momento. No entanto, o Santos, atual 17º colocado com 33, enfrenta o Palmeiras no sábado (15), às 21h, na Vila Belmiro, em jogo atrasado, e uma eventual vitória pode deixar novamente a margem em cinco.

É fato que a equipe melhorou com Palermo. Uma marca atual é a competitividade, o time “não se entregou” e chegou ao 5º jogo de invencibilidade, mas teve uma vitória e quatro empates. Agora restam cinco: Bahia (F), Bragantino (F), Corinthians (C), Atlético-MG (C) e Botafogo (F).

"Eu sabia que teríamos essa sequência de partidas fora de casa. Então, é importante somar pontos como visitante, mas nada garante que, jogando em casa, os pontos estejam assegurados, porque isso não aconteceu no último jogo, contra o Grêmio. Ficaram pontos pelo caminho que hoje lamentamos um pouco, mas essa reação e essa resposta da equipe são gratificantes”. Martín Palermo Técnico do Fortaleza

O próximo duelo será quinta (20) diante do Bahia. O jogo será na Arena Fonte Nova, às 18h.