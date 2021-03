Pai do bordão "sabe de quem?", narrador Edson Callegares morre vítima de Covid-19

É difícil encontrar um torcedor santista que não reconheça imediatamente o grito de gol do narrador Edson Callegares Bortolomasi, morto nesta sexta (26) por complicações causadas pela Covid-19, seja pelo timbre de voz ou pelo bordão "sabe de quem?" usado quando o time de Vila Belmiro marcava. A frase se tornou mais conhecida nacionalmente a partir do uso pelo narrador Luis Roberto, da Rede Globo.

O grito ecoava como uma espécie de chave de ignição para o torcedor que o ouvia pelo rádio. Em seguida iniciava o hino do clube seguido com a conclusão "é do Peixe", de Callegares.

O narrador estava internado na UTI do hospital Ana Costa, em Santos, desde a última semana, com sintomas provocados pelo coronavírus.

Polêmica com Luis Roberto

O bordão de Callegares seguirá vivo. Há alguns anos, o narrador que levantava a galera fez duras críticas ao uso dele por Luis Roberto na Globo. "Ele jamais teve a humildade de dizer que copiou de mim", se queixou.

O narrador havia trabalhado na Rádio Cultura, enquanto Callegares estava na Atlântica. Luis Roberto admitiu, tempo depois em entrevistas, ter se inspirado no narrador santista. Hoje, é comum creditar a Callegares a autoria das palavras.

"Ele era uma voz única nas transmissões e jogos do Santos, era um dos heróis sobreviventes da imprensa local. Era adorado pela torcida do Santos, tinha um jeito próprio cativante", afirma o sambista e radialista Ricardo Peres.

O Santos Futebol Clube lamentou e postou uma de suas narrações memoráveis em suas redes sociais: "uma das vozes mais marcantes da nação santista nos deixou nesta sexta, vítima do Covid-19. Muito obrigado por todos os momentos inesquecíveis que vivemos juntos, Edson Callegares".

Callegares deixa a esposa, duas filhas e três netos. O sepultamento acontecerá às 9h deste sábado (27), em São Vicente, cidade onde morava.

