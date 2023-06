Pacajus, Atlético, Iguatu e Caucaia entram em campo pela Série D: veja como cada um está na tabela

No último fim de semana, se encerrou o 1º turno da Série D do Campeonato Brasileiro. Se o Ferroviário está disparado na liderança do Grupo 2 com 19 pontos e praticamente classificado para a 2ª Fase, outros 4 representantes cearenses, Pacajus, Atlético, Iguatu e Caucaia estão em cenários distintos na competição nacional. E para início de 2º turno - os jogos de volta da 1ª Fase - o quarteto entra em campo neste meio de semana, pela 8ª rodada.

Pacajus líder

Na tabela, Pacajus lidera do Grupo 3 com 14 pontos. Com 5 jogos de invencibilidade (4 vitórias e um empate), O Indio, do técnico Wladimir de Jesus, tem 4 pontos de vantagem para o 5º colocado - o Nacional de Patos tem 10 pontos - e está tranquilo no G4. O time paraibano é o próximo adversário do Pacajus, nesta quarta-feira (14), no estádio José Cavalcanti, às 20 horas.

Atlético quer o G4

O Atlético é o 5º colocado do Grupo 2. O time tem 7 pontos e 'colado' no G4. O time que abre o grupo de classificação é o Tocantinópolis, que tem 8. A Àguia entra em campo nesta quarta-feira (14), contra o Fluminense-PI, na Arena do Guerreiro, às 15h30.

Iguatu e Caucaia buscam 1ª vitória

Em situações complicadas na tabela, Iguatu e Caucaia estão nas últimas colocações e precisam reagir para ainda lugar pelo G4. O Azulão é o 7º do Grupo 3 com apenas 6 pontos e está 4 distante do Campinense, time que abre o G4, com 10 pontos. O Iguatu entra em campo na quinta-feira (15), contra o Sousa/PB, no Morenão, às 19 horas.

Já o Caucaia, tem apenas 5 pontos no Grupo 2 e na última colocação, está 3 pontos do Tocantinópolis, que abre o G4 com 8. A Raposa recebe o Parnahyba nesta quarta-feira (14), às 15 horas no Raimundão.