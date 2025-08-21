Diário do Nordeste
Pablo Roberto e Pierre são regularizados e podem estrear pelo Fortaleza

Volantes tiveram seus nomes publicados no BID e estão aptos a estrear

Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:51)
Jogada
Os volantes Pablo Roberto e Pierre tiveram seus nomes publicados no BID nesta quinta-feira (21) e já podem estrear pelo Fortaleza. O Leão joga no domingo (24), contra o Mirassol, no Castelão, pela Série A, às 18h30, pela 21ª rodada.

Ambos surgem como opção para o treinador Renato Paiva na ausência de Matheus Pereira (lesionado), Martínez (lesionado) e Zé Wellison (afastado).

Para o setor, Paiva conta como disponíveis os volantes Lucas Sasha e Rodrigo.

