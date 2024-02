Oliveira Canindé é o novo técnico do Caucaia. A raposa agiu rapidamente e contratou o experiente treinador para assumir o cargo deixado por Lamar Lima, que foi demitido ainda na manhã desta sexta-feira (16), após a derrota para o Horizonte, por 1 a 0. A informação é do repórter Caio Ricard, do Sistema Verdes Mares.

Canindé já está em território cearense e deve assumir o treino do clube nesta tarde. O técnico, campeão da Série D, com o Guarany de Sobral, e da Copa do Nordeste, com o Campinense, estava treinando o Bahia de Feira, até o início de fevereiro deste ano.

No campeonato estadual, o Caucaia está em quarto lugar do Grupo A. Em cinco jogos, a equipe acumula quatro derrotas e uma vitória. Sem chance de avançar de fase, o objetivo da Raposa é escapar do rebaixamento.