Caucaia x Horizonte: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Caucaia e Horizonte entram em campo nesta quinta-feira (15), às 19h, no Estádio Raimundão, na cidade de Caucaia, em jogo válido pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2024.

Ambas as equipes não possuem mais chance de classificação e irão disputar o quadrangular do rebaixamento. A Raposa ocupa a quarta posição do Grupo A, com 3 pontos ganhos em quatro jogos disputados. Já o Galo do Tabuleiro é o quarto colocado do Grupo B, com 1 ponto somado em quatro partidas realizadas. Os confrontos no Campeonato Cearense acontecem entre as chaves (A x B).

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela FCF TV no YouTube.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Caucaia: Matheus Jesus, Andrezinho, Diney, Regineldo e Gustavo; Rodrigo Corrêa, Lucas Maranguape e Alan Fabrício; Vanderlan, Júnior Goiaba e Romário. Técnico: Lamar Lima.

Horizonte: Jonh Wilquer, Wyrakitan, Ramon, Léo Ceará e Caio Pedro; Léo Santos, Dedé e Jeff Silva; Eric, Natan e Leo. Técnico: Filinto Holanda.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Raimundão, em Caucaia (CE)

Data: 15/02/2024 (quinta-feira)

Horário: 19h

Árbitro: Wesley Pacheco Rocha

Árbitro Assistente 1: Italo Barbosa

Árbitro Assistente 2: Juliane Andrade dos Santos