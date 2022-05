"Objetivo sempre foi passar de fase", diz Vojvoda após classificação do Fortaleza às oitavas

O Fortaleza venceu o Colo-Colo por 4 a 3 e garantiu vaga nas oitavas da Taça Libertadores nesta quarta-feira (25). Estreante na competição, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda alcançou feito histórico no maior torneio do continente. O treinador avaliou a partida e lembrou o trabalho que vem sendo realizado no clube.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza O objetivo era passar de fase em um grupo muito igualado. É a primeira vez que o Fortaleza participa da Libertadores. Tínhamos o compromisso, a fé, o trabalho, de poder passar para a próxima fase.

Sem nenhuma torcida, após punição ao time chileno por confusão no jogo contra o River Plate, o Estádio Monumental, em Santiago, testemunhou a vitória do Leão.

“É verdade que esse campo, com público, é diferente. O Fortaleza está acostumado a jogar com público. Fizemos a final da Copa do Nordeste com 50, 60 mil pessoas. Estou orgulhoso do meu grupo. Desde o primeiro dia, o objetivo era passar de fase na Libertadores. Tínhamos que ganhar o Cearense, chegar na final da Copa do Nordeste e passar de fase na Libertadores. Era um objetivo que podíamos cumprir”, lembrou o técnico.

Legenda: Fortaleza venceu o Colo-Colo por 4 a 3 e garantiu vaga nas oitavas da Libertadores. Foto: Bruno Oliveira/Fortaleza EC

Silvio Romero, Moisés (2) e Pikachu balançaram as redes para o Tricolor. O técnico sublinha a efetividade das atuações individuais no jogo.

“Foi um jogo muito aberto, com sete gols. E até o último momento, nada estava definido. Não tínhamos conseguido essa efetividade ainda no Campeonato Brasileiro. As efetividades individuais foram altas e isso é importante em um momento como esse”, avaliou Vojvoda.

O Leão avança para a próxima fase com a segunda vaga do Grupo F. O time está no Pote 2 do sorteio e, assim, enfrentará adversário do Pote 1. O adversário será definido em evento realizado pela Conmebol nesta sexta-feira (27).

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: