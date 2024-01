Novo reforço do Ceará, Bruninho reencontra técnico Mancini e foca em acesso

Bruninho é o novo camisa 27 do Ceará. O jogador de 23 anos é mais um contratado para o meio-campo. O atleta, que foi apresentado na tarde desta quinta-feira (18), em Porangabuçu, falou sobre as características como atleta, de ter trabalhado com Mancini e foco no acesso para a Série A. Ele atuou no Guarani-SP e chegou por empréstimo.

O jogador é o quarto reforço da posição. Além dele, já foram anunciados Lucas Mugni, Jorge Recalde e Lourenço. Em 2023, ele fez 45 jogos, marcou 10 gols e deu cinco assistências no Campeonato Paulista e na Série B do Brasileiro. Ele fala sobre a experiência com Mancini, em 2019.

"Já trabalhei com ele no Atlético. Ele foi uma das pessoas que mais me oportunizaram na carreira. Sou muito grato por isso. Já conheço mais ou menos o estilo de jogo e de trabalho dele. Acho que a gente concorda bastante na maneira de enxergar o futebol. Acho que isso pode ajudar. Sou um segundo atacante, posso ser um camisa 10 ou ponta-esquerda. São as posições que eu me sinto mais confortável e se o professor precisar de mim nessas funções, eu vou estar 100% apto a ajudar o Ceará", ressaltou.

NEGOCIAÇÃO COM O CEARÁ

"A respeito desse assunto, eu gostaria de enfatizar uma frase que eu escuto bastante da minha família, dos meus empresários, que é: "Respeite para ser respeitado." Eu respeito todos os clubes, dirigentes, todas as pessoas que envolvem diretamente o futebol. Dito isso, eu sou atleta do Atlético-MG, e houve uma negociação com o Atlético junto ao Ceará. O Atlético me apresentou diretamente esse projeto, eu gostei e hoje estou aqui".

OBJETIVOS

"Quando cheguei aqui ao Ceará, eu tive uma surpresa com relação a estrutura do clube. De fato, o clube não está na situação que merece. É um clube de Série A, com estrutura e torcida de Série A. Acho que isso está bem claro nos bastidores e para nós atletas, que o lugar do Ceará é na Série A. Nosso objetivo maior durante a temporada é buscar o acesso. Estou aqui para ajudar, para somar e procurar fazer mais uma boa temporada."



TORCIDA DO CEARÁ

"Acredito que possa ser um diferencial. A gente viu na última temporada, vou dar o exemplo do Vitória, que tmabém tem uma torcida apaixonada e também conduziu o clube ao sucesso na Série B. Acredito que a torcida do Ceará tenha esse potencial também, até ser maior", pontuou.

"Nunca tinha vivenciado isso de um jogo-treino ter 14 mil pessoas. Em alguns outros clubes que eu fiz parte nem em dia de jogo tinha 14 mil. Mas estou feliz por estar aqui, acredito que a torcida possa ser diferencial, já deu pra perceber que é uma torcida de massa. Acredito que vai ser uma temporada muito boa para nós", destacou.

O Ceará entra em campo neste domingo (21), quando enfrenta o Maracanã no Estádio Presidente Vargas (PV). O duelo será às 17h30 (de Brasília).