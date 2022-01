Novo preparador físico do Fortaleza, Luis Azpiazu treinou Vojvoda quando era jogador

O novo preparador físico do Fortaleza, Luis Azpiazu concedeu entrevista coletiva para falar sobre a pré-temporada do Tricolor do Pici, que iniciou no último dia 10 de janeiro. Neste ano, a equipe vai disputar o Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Brasileiro Série A, Copa do Brasil e Copa Libertadores. Diante de tantas disputas, Azpiazu ressaltou que dará continuidade ao trabalho realizado pelo antigo preparador Adrián Vaccarini.

"Vaccarini fez um ótimo trabalho junto da equipe. Ele falou comigo sobre a temperatura, sobre as viagens longas, é um detalhe muito importante na hora de competir, já falei muito e continuo falando com ele para seguir a linha de trabalho aqui no clube. Eu penso que 20 dias é um bom bom para a preparação. À medida que a equipe ganhar minutagem de jogo teremos uma melhor performance nas partidas." afirma.

Parceria

A relação com o técnico Juan Pablo Vojvoda é antiga, Azpiazu chegou a treinar técnico quando jogador do Newell's Old Boys, da Argentina. mas esta será a primeira vez em que estarão trabalhando na mesma comissão técnica.

"Não tinha trabalhado com o Vojvoda como preparador físico, mas treinei ele quando era jogador na Argentina, pelo Newell's Old Boys. Sempre mantivemos uma relação profissional e agora teremos a possibilidade de trabalhar juntos e pra mim é um orgulho e um prazer trabalhar com ele. Eu considero que ele é um ótimo profissional e pessoa." conclui.

O preparador físico estava no San Lorenzo-ARG, com vasta experiência no futebol sul-americano, o profissional tem passagens por grandes equipes, como Sporting Cristal-PER, Defensa y Justicia-ARG e Emelec-EQU, além de ter integrado as comissões técnicas de Edgardo Bauza e Mariano Soso.

Confira a Coletiva do novo preparador físico do Fortaleza