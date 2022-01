Brayan Ceballos é a apresentado no Fortaleza: "Quero mostrar todo meu potencial".

O Fortaleza apresentou nesta segunda-feira (17), o zagueiro colombiano Brayan Ceballos, de 20 anos. Ele terá sua primeira experiência no futebol brasileiro. O atleta estava no Deportes Quindío-COL e já teve passagem pela Seleção Colombiana Sub-20.

O colombiano tem contrato com o Leão até 31 de dezembro de 2024, e o clube adquiriu 60% do passe dele. Brayan afirmou que espera mostrar todo potencial dele na primeira temporada pelo Tricolor de Aço e que se sentiu atraído pela forma do time jogar.

"Estou muito contente e entusiasmado para mostrar todo meu potencial, minhas características como jogador. E treinar e esperar o momento de ir ao estádio e jogar. O clube me atraiu muito, pela forma que joga. As caracteriscas casaram muito. E eu quis vir para o clube pela história, pela historia que construiu. Está em uma crescente, vai jogar uma Copa Libertadores. Isso é muito importante para o clube, para mim e minha carreira profissional", disse ele.

Para ele, jogar no futebol brasileiro será um desafio, pela qualidade do futebol jogado aqui.

"Será um desafio muito grande. Conheço o futebol brasileiro, é de alto rendimento, com grandes jogadores e clubes que jogam torneios importantes. E o Fortaleza está jogando grandes torneios. Quero mostrar porque estou aqui e fazer um grande ano, assim como todos".

Adaptação

Ceballos se destacou no futebol colombiano por sua velocidade e técnica. Ele descreveu suas características de jogo e se diz adaptado caso o técnico Juan Pablo Vojvoda atue com 3 zagueiros, formação utilizada no ano passado.

"Sou um zagueiro rápido, técnico, que gosta de jogar com personalidade, seja na linha 4 de zagueiros ou na linha de 3, pela esquerda ou direita. Tenho muito conhecimento com esta formação em linha de 3 e quero mostrar isso no Fortaleza indo bem", explicou.

Calor da torcida

Já treinando com o Fortaleza em pré-temporada desde o dia 10, o zagueiro já sentiu o ambiente na cidade e o calor da torcida do Leão. Ele afirmou já ter recebido apoio da galera.

"Me senti bem ao chegar, desde o primeiro dia, com mensagens de apoio. Se vive muito o futebol aqui, se tem muito amor pela camisa. É muito importante sentir-se assim apoiado, pois te dá confiança, tranquilidade, felicidade. Como jogador é muito importante se sentir apoiado por uma torcida tão grande".

