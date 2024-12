No CFO, Fortaleza perde para o São José pelo Novo Basquete Brasil

O Fortaleza entrou em quadra nesta segunda-feira (9), contra o São José, no Centro de Formação Olímpica (CFO), e foi derrotado por 75 a 55, em seu 13º jogo no certame.

Com o resultado, o Leão se mantém na 17ª e penúltima colocação com 16 pontos e apenas 23,1% de aproveitamento. O Fortaleza BC volta a jogar no dia 12, às 20 horas, fora de casa contra o Corinthians.

O melhor em quadra pelo Leão foi Ewing, com 14 pontos e 6 rebotes.

A partida começou equilibrada, com as equipes alternando pontos e o São José vencendo o venceu o 1º quarto por apenas 2 pontos: 14x16.

Mas no segundo quarto, o time paulista abriu grande vantagem, vencendo por 21 a 11.

No 3º quarto, o Leão equilibrou o jogo, mas não conseguiu diminuir a vantagem do São José, perdendo por 18x22.

No último período do jogo, o time paulista só controlou a vantagem, somou 4 pontos a mais que o time cearense e venceu por 75 a 55.