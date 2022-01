Nino Paraíba é apresentado no Ceará: “vai ser ano de vitória”

O lateral-direito Nino Paraíba foi apresentado nesta quarta-feira (12), durante coletiva na Sala de Imprensa Sérgio Pinheiro, em Porangabuçu, na sede do clube. Jorge Macedo, executivo de futebol do Alvinegro, fez as honras da casa. Aos 36 anos, o atleta chega ao clube com contrato até o fim de 2023 e vive expectativa para trabalhar com Tiago Nunes e entrar em campo.

Anunciado no final de dezembro, o atleta tem passagens pelo Vitória, Avaí, Ponte Preta e depois voltou ao futebol nordestino e ficou por quatro temporadas no Bahia (2018 - 2011). Com competições importantes na agenda, como o Brasileirão e a Sul-Americana, o novo lateral do Vovô pensa alto.

“É um prazer imenso vestir a camisa do Ceará. Espero fazer um grande campeonato vestindo a camisa do Vozão e dar alegria a essa torcida maravilhosa. Agradeço a oportunidade que o Ceará está me dando, abrindo as portas para eu mostrar meu futebol. Esse ano promete, vai ser ano de vitória pra gente”, disse o jogador.

O clube já havia tentado a contratação do atleta em outras oportunidades. No currículo, o atleta tem 1 campeonato Paraibano, 5 Baianos e duas Copas do Nordeste. Agora, ele disputa posição com Michel Macedo e Buiú. Também é a primeira vez que ele é comandado por Tiago Nunes.

“É uma briga sadia. O que o professor escolher, o Ceará vai estar bem servido. Quando recebi a proposta, não pensei duas vezes em aceitar. Falei que queria jogar no Ceará por saber que o elenco é muito forte, meu perfil. Dentro de campo sempre procuro dar o melhor e aqui não vai ser diferente. Ele (Tiago) é um excelente treinador. O que ele pedir pra gente fazer dentro de campo a gente tem que fazer”, concluiu o atleta.

