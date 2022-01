Em apresentação, Richardson celebra volta ao Ceará: “mudou a minha vida”

Velho conhecido da torcida alvinegra, o volante Richardson foi apresentado nesta segunda-feira (10), no CT de Porangabuçu. Em coletiva de imprensa, o volante celebra o crescimento do clube no futebol brasileiro nos últimos anos, revela que não deixou de acompanhar o Vovô mesmo de longe e anseia por reencontro com a torcida.

“Chego até a me emocionar ao falar do clube. Eu participei dessa transição, e ver o clube como está hoje… Foi o Ceará que mudou a minha vida, e eu pude contribuir aqui. Voltei mais empenhado e dedicado, para vestir essa camisa como se fosse pela primeira vez. Mais experiente, com mais rodagem. No auge fisicamente. Então, pode ter certeza que vou poder contribuir. Estou muito ansioso para rever o torcedor.”

Após passagem pelo Kashiwa Reysol-JAP, ele acertou vínculo com o Ceará até o fim de 2024. O atleta de 30 anos se junta ao plantel que conta com outros cinco jogadores na posição: Fernando Sobral, Marlon, Geovane, Richard e William Oliveira. Sobre a passagem por três anos pelo time japonês, Richardson conta que evoluiu tecnicamente e jogou em várias funções. Lá, atuou com regularidade e se diz pronto para as ideias de jogo do técnico Tiago Nunes.

“Fui pra uma liga com jogadores de qualidade. Chego mais experiente, posso ajudar tanto jogando mais na frente como mais atrás. isso vai depender da ideia do Tiago. Não adianta falar muito. Quando entrar em campo, o torcedor pode esperar um Richardson mais aguerrido, dando sangue. Vou dar o meu melhor sempre e fazer o máximo por esse clube”, disse.

Sobre uma possível parceria entre ele e Fernando Sobral, em campo, o volante lembra que a responsabilidade é do técnico, mas não descarta a dupla com o companheiro de posição.

“A decisão vai ser do Tiago. Acredito que não tem problema nenhum em poder jogar junto. O Sobral já jogou mais na frente em outros clubes e jogou mais atrás aqui. Estou à disposição para ajudar. Se for, a gente vai trabalhar, se conhecer dentro do campo, ver o que um pode acrescentar ao outro. Independente de quem jogue e cumpra a função”, avalia.

Richardson foi peça importante no acesso à Série A do Brasileiro em 2017 e na permanência do clube na elite do futebol em 2018. Identificado com torcida e clube, tem no currículo o BiCampeonato Cearense (2017 e 2018), além da Taça Asa Branca (2016). Na coletiva, lembrou a festa que a torcida fez quando o time conquistou o acesso, disse que não deixou de acompanhar o clube e ressalta a expectativa por defender o Ceará na Sul-Americana.

“Vestir a camisa do Ceará, para mim, sempre foi especial, independente da competição. Cheguei num momento difícil do clube, brigou para não ser rebaixado no ano anterior. O clube conseguiu evoluir nos últimos anos. Vai ser especial poder jogar uma competição internacional, que todo torcedor gosta e vai acompanhar. E a gente vai ser cobrado para fazer uma grande campanha. Não vamos entrar apenas para participar. A gente vai se dedicar a isso. Meu intuito é ajudar, e que a gente consiga os objetivos traçados do ano”, finaliza o atleta.

O Ceará iniciou a pré-temporada no sábado (8) e já conta com seis reforços para as disputas deste ano.