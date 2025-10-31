Diário do Nordeste
Neymar tem retorno antecipado e é relacionado para jogo com o Fortaleza

O jogador treinou normalmente na sexta-feira (31) e será a novidade no time de Vojvoda

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 19:35)
Jogada
Legenda: Neymar treinou com bola e será relacionado contra o Fortaleza
Foto: Raul Baretta/ Santos FC.

O atacante Neymar foi relacionado pelo Santos para a partida contra o Fortaleza. Ele treinou normalmente nesta sexta-feira (31), trabalhou com bola com os companheiros e virou opção para Juan Pablo Vojvoda para o duelo deste sábado (1), na Vila Belmiro, às 16 horas, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

O camisa 10 não atua pelo Santos desde o dia 14 de setembro, no empate por 1 a 1 contra o Atlético-MG.

Ele se lesionou em um treino no CT Rei Pelé após aquela partida, quando foi constatava uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita, no quadríceps.

Neymar iniciou a transição física nesta semana e estava sendo preparado para o confronto com o Flamengo, no dia 9, na Vila Belmiro, mas seu retorno foi antecipado e ele será relacionado contra o Fortaleza.

A expectativa é que ele jogue pelo menos 15 minutos.

