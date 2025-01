Neymar será apresentado na Vila Belmiro na sexta-feira (31); saiba detalhes

Neymar será apresentado com uma festa à altura de sua grandeza, planeja o Santos. O clube prepara um evento de pompa, com shows de Supla, Mano Brown e Projota, entre outros artistas, na Vila Belmiro. Não haverá mais uma celebração no Pacaembu, como era previsto. A desistência da festa no estádio paulistano, reaberto há cinco dias, se deu por não haver tempo hábil. O evento no estádio santista começa às 16h e será aberto à torcida

A previsão é de que o astro chegue ao Brasil vindo de Riad, na Arábia Saudita, em voo fretado na manhã desta sexta-feira. Ele vai desembarcar no Aeroporto de Guarulhos e, de lá, irá de helicóptero para Santos.

A programação prevê primeiro que o jogador assine seu contrato na manhã de sexta-feira na sala do presidente Marcelo Teixeira. O vínculo será curto, de cinco meses, até 30 de junho. Existe a possibilidade de o acordo ser prorrogado por mais um ano e estender sua permanência até a Copa do Mundo de 2026.

Depois, deve haver o anúncio oficial por parte do Santos, o único que ainda não confirmou oficialmente o acordo com o jogador. O próprio atleta e o presidente Marcelo Teixeira já fizeram publicações confirmando o retorno do ídolo santista.

Veja também Jogada Quantas partidas Neymar jogou no Al-Hilal? Relembre passagem do jogador pelo time Jogada Santos prepara lançamento de camisa azul para celebrar retorno de Neymar Jogada Neymar deve jogar apenas 24 partidas em seu retorno ao Santos Jogada À espera de Neymar, Santos leva golaço de atacante emprestado pelo Ceará; veja vídeo

À tarde, o atacante será apresentado à torcida no gramado da Vila Belmiro. O evento começa às 16h e deve se estender até o início da noite. Depois, Neymar falará com a imprensa no Salão de Mármore do estádio.

As atrações que estarão na apresentação de Neymar serão: Mano Brown, Projota, Supla, MC GP, Kay Black, Kyan, MC Bin, MC Lon, Lito Nwance +Trio de Ferro, DJ Will (Racionais), DJ Kalfany, Val (mãe do MC Kevin) e MC WM.

Os torcedores poderão comprar ingressos para ver o astro de perto. Está prevista lotação máxima da Vila Belmiro. Os bilhetes custam R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia-entrada e começam a ser vendidos às 19h desta quinta-feira pelo site do sócio-torcedor do Santos.

O clube exige reconhecimento facial para a compra de ingresso e acesso a todos os setores do estádio. Todos associados pagam meia.

Neymar também estará na Vila Belmiro no sábado, para acompanhar o clássico com o São Paulo, marcado para 20h30. Não há data ainda para sua estreia. A comissão técnica trabalha com a ideia de utilizá-lo na quarta-feira da próxima semana, dia 4, na partida contra o Botafogo de Ribeirão Preto.

Houve confusões, desistência e mudanças nos planos mais de uma vez por causa de atraso com o voo de Neymar. Ele deveria chegar nesta quinta-feira ao Brasil, mas só chegará na sexta. O Santos dependia dessa confirmação para definir o planejamento, divulgado apenas no fim da tarde desta quinta, sem a antecedência desejada.

Ainda deve haver uma festa no Pacaembu, mas não há certeza nem data marcada. O Santos tem acordo com a Allegra, concessionária que administra o estádio, para jogar no local assim que começar a reforma na Vila Belmiro.

Neymar rescindiu o contrato com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, na última segunda-feira. Marcelo Teixeira "furou" o Santos e fez o anúncio do retorno do atacante na quarta-feira. Nesta quinta, o próprio jogador confirmou sua volta por meio de um vídeo publicado no seu Instagram.