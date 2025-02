Cruzeiro empata com América-MG e perde a disputa nos pênaltis por vaga na final do Mineiro

O time milionário do Cruzeiro está fora da final do Campeonato Mineiro e continua deixando seu torcedor preocupado. Neste sábado, no Independência, acabou eliminado pelo América-MG após empatar por 1 a 1 no tempo normal e perder a vaga na disputa de pênaltis, por 4 a 2. No primeiro jogo, no Mineirão, os dois rivais também tinham empatado pelo mesmo placar.



O América, que não é campeão estadual desde 2016, vai para a final pelo terceiro ano seguido e terá pela frente o Atlético-MG. O Cruzeiro está em jejum de título por seis anos, porque sagrou-se campeão pela última vez em 2019.



Este jogo foi equilibrado e mais um vez o Cruzeiro não mostrou um bom futebol, apesar de ter um ataque poderoso com Gabriel Barbosa, o Gabigol, Dudu e Kaio Jorge. Só não teve Matheus Pereira, que viveu uma semana tensa de negociações com o Zenit, da Rússia. No final ele não quis deixar a Raposa e acabou poupado do jogo por decisão do técnico português Leonardo Jardim



Invicto em casa, agora, há 29 jogos, desde 8 de novembro de 2023 quando perdeu por 3 a 0 para o Coritiba pelo Brasileiro da Série A, o América saiu na frente com Marlon, mas Matheus Henrique empatou ainda no primeiro tempo. Na etapa final o jogo foi amarrado e só foi para os pênaltis porque o experiente goleiro Cássio defendeu um pênalti aos 51 minutos, cobrado por Jonathas



Cássio ainda defendeu uma penalidade na disputa de pênaltis, num chute de Figueiredo, mas não foi suficiente. O goleiro americano Matheus Mendes defendeu o primeiro chute de Willian e Marlon chutou para fora na terceira cobrança. Só marcaram para o Cruzeiro, Matheus Henrique e Gabriel Barbosa. Para o América converteram Elizari, Barros, Jonathas e Marlon.



Desde os primeiros momentos, o Cruzeiro foi mais efetivo no ataque, que ameaçou com dois chutes de longe de Matheus Henrique, aos 15 e aos 28 minutos, ambos defendidos pelo goleiro Matheus Mendes.



Na primeira boa chance do América, saiu o primeiro gol, aos 31 minutos. A jogada começou com um toque de calcanhar de Figueiredo, que deixou Adyson livre pelo lado direito, de onde saiu o cruzamento. Da entrada da área, Marlon bateu rasteiro e a bola entrou no canto direito de Cássio, que saltou e não alcançou a bola. O auxiliar anotou impedimento e,por isso, após três minutos, o VAR confirmou o gol.



Mas o Cruzeiro empatou aos 39, noutro chute de longa distância, desta vez de Lucas Romero. A bola fez uma curva e surpreendeu Matheus Mendes. Nos acréscimos quase que Kaio Jorge virou o placar, após receber livre de Dudu e chutar em cima do goleiro, que abafou a bola.



Mas no segundo tempo, o ritmo de jogo caiu bastante. O América ameaçou, aos nove, num chute de longe de Barros e que Cássio espalmou no canto esquerdo. O Cruzeiro, errando muitos passes, não conseguiu superar o bom sistema de marcação americano, que atuou de forma reativa, na tentativa de encaixar um contra-ataque.



O Cruzeiro ameaçou somente aos 32 minutos, quando Dudu recuperou a bola de Mariano, tirou o goleiro do lance e fez o passe lateral para Gabriel. Ele chutou, mas o zagueiro Lucão aliviou já na pequena área. No rebote, Kaio Jorge chutou por cima do travessão.



No finalzinho, aos 44, um lance polêmico quase decidiu o jogo. Yago Santos ganhou na corrida de Marlon e acabou tocado por baixo pelo cruzeirense. O VAR acabou acionando o árbitro Wilton Pereira Sampaio que confirmou o pênalti. Aos 51 minutos, Jonathas cobrou fraco, Cássio caiu do lado direito e encaixou a bola.