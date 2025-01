À espera de Neymar, Santos leva golaço de atacante emprestado pelo Ceará; veja vídeo

O atacante Lucas Rian, que pertence ao Ceará e está emprestado ao São Bernardo, marcou um belo gol na vitória do Bernô sobre o Santos, por 3 a 1, na última quarta-feira (30), em partida válida pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2025, o Paulistão.

Aos 46 minutos do segundo tempo, Felipe Azevedo, ex-Ceará, tocou para Lucas Rian durante contra-ataque do São Bernardo. O jogador, que pertence ao Vovô, driblou um zagueiro do Santos e chutou forte, balançando as redes do estádio Primeiro de Maio.

Veja o vídeo do gol de Lucas Rian

Esta foi a última partida do Santos antes da apresentação oficial do atacante Neymar, novo reforço do clube paulista para a disputa da temporada 2025. O jogador de 32 anos desembarcará em Santos (SP) nesta sexta-feira (31).

Lucas Rian, por sua vez, foi recentemente adquirido em definitivo pelo Ceará, por um valor de US$ 200 mil (cerca de R$ 1,2 milhão). Logo em seguida, o Vovô decidiu emprestar o atacante de 24 anos ao São Bernardo