Ceará domina Iguatu apesar do placar magro e tem lateral Fabiano como surpresa positiva

O placar foi pouco justo com o Ceará. A vitória apenas por 1 a 0, nesta quarta-feira (29), no estádio Presidente Vargas (PV), não parece refletir a superioridade alvinegra diante do Iguatu, no que foi a 3ª vitória consecutiva no Campeonato Cearense. Mais um dos acasos do futebol ou seria um alerta?

O fato: em termos de produção, foi a melhor partida no início de 2025. Sim, ainda aparece longe do ideal para a disputa da Série A, mas houve uma evolução no desempenho em campo - mais controle.

A melhor decisão do técnico Léo Condé, inclusive, foi testar mais o elenco. Por mais que o esquema tático (4-3-3) ainda seja imutável, ver novos atletas em campo é fundamental nesse momento para se experimentar a profundidade e o nível do plantel. Assim, o torcedor viu mais das contratações.

As presenças do meia Matheus Araújo e dos zagueiros Éder e Willian Machado se enquadram nisso.

Na frente, Fernandinho seguiu entre os titulares e marcou pela 2ª vez na temporada, inclusive com um golaço, mostrando a finalização colocada como trunfo. Promessa da base e na memória afetiva dos alvinegros, João Victor entrou bem e sofreu muitas faltas, resultando em amarelos e vermelho.

A saída do jovem de 20 anos por lesão é uma preocupação. Para além da regularidade de Lourenço no meio-campo mais uma vez, a verdadeira surpresa positiva esteve com o lateral-direito Fabiano.

Legenda: O meia Matheus Araújo ganhou oportunidade no time titular do Ceará Foto: Kid Júnior / SVM

Recém-chegado, o defensor se sentiu confortável em campo e, rapidamente, chamou a atenção pelos lances ofensivos. Exigiu defesas do goleiro Mauro Iguatu, colocou bola na trave e serviu um gol na medida para o meia paraguaio Jorge Recalde via cruzamento, mas o cabeceio foi para fora.

Assim, foi um time mais enérgico, todavia, o placar mínimo impede a sensação de tranquilidade. Em que pese a fragilidade do rival, aproveitar as chances é essencial em um contexto de dificuldade maior, como nos desafios que tem pela frente. No fim, classificação encaminhada às semifinais do Estadual, como esperado, e a sensação de que há muita margem para melhorar.

O Vovô volta a campo contra o Barbalha no domingo (2). O jogo será às 17h, no PV, pela 4ª rodada.