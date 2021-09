Neymar recebe R$ 3 milhões do PSG por ser "pontual e simpático" com torcedores, diz jornal

O atacante Neymar Jr voltou a ter seu nome nas manchetes dos principais jornais do mundo após o periódico "El Mundo", da Espanha, revelar uma claúsula contratual presente no contrato do brasileiro com o Paris Saint-Germain.

Neymar no PSG

De acordo com o jornal espanhol, o camisa 10 da equipe francesa recebe R$ 3,3 milhões (541.680 euros) para ser "cortês, pontual, simpático e disponível com o torcedor parisiense". Neymar também não pode criticar publicamente questões táticas, além de não poder fazer comentários negativos sobre o PSG ou pessoas que trabalham no clube da Cidade Luz.

O periódico destaca ainda que o clube francês desembolsou ao todo na chamada "operação Neymar" aproximadamente 500 milhões de euros (R$ 3,3 bilhões na cotação atual). Na equipe francesa desde 2017, o atacante brasileiro renovou, em maio deste ano, contrato com a equipe até 2025.

