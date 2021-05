Neymar rebate acusações de assédio feitas após quebra de contrato com Nike: 'absurdo'

O jogador Neymar Jr. rebateu as acusações de assédio feitas contra ele, que foram publicadas pelo The Wall Street Journal, por meio de publicação no Instagram nesta sexta (28). Segundo a denúncia, o contrato entre o brasileiro e Nike teria sido quebrado após uma funcionária acusá-lo de ter forçado prática sexual.

Na imagem publicada por ele na rede social, Neymar escreveu longo relato para negar todos os acontecimentos relatados à publicação norte-americana.

"Eu realmente não entendo como uma empresa séria pode distorcer uma relação comercial que está apoiada em documentos. As palavras escritas não podem ser modificadas. Elas sim são muito claras", disse logo após iniciar a nota citando críticas e distorções.

Legenda: Neymar fez publicação nesta sexta-feira (28) Foto: reprodução/Instagram

No longo texto, Neymar disse sempre ter sido advertido sobre como funcionam as questões contratuais desde os 13 anos, quando ainda fazia início da carreira no futebol.

Segundo ele, as alegações feitas pela Nike, de que o contrato com o jogador seria encerrado por conta das acusações de assédio, são "mentirosas".

"Contrariar essa regra e afirmar que o meu contrato foi encerrado porque não contribuí de boa-fé com uma investigação, isso é absurdo", pontuou.

Desconhecimento do caso

Além de rebater as acusações, Neymar Jr. também fez questão de afirmar espécie de desconhecimento sobre o caso. O atleta do Paris Saint-Germain relatou que não recebeu nenhum comunicado vindo da empresa sobre o relato de uma funcionária.

"Em 2016 parece que já sabiam desse acontecimento. Eu não sabia! Em 2017 viajei novamente para os EUA para campanha publicitária, com as mesmas pessoas, nada me contaram, nada mudou!", escreveu em sequência.

Ainda assim, ele afirma, nos anos seguintes, até 2019, "viagens, campanhas e inúmeras sessões de gravação" foram realizadas, mas nada foi revelado.

Por fim, ele diz ter sido desprotegido, assim como a própria funcionária que realizou as acusações relatadas pelo Wall Street Jornal.

"Não me deram a oportunidade de me defender. Não me deram a oportunidade de saber quem é essa pessoa que se sentiu ofendida. Eu nem a conheço", diz.

"Nunca tive nenhum relacionamento. Não tive sequer oportunidade de conversar, saber os reais motivos da sua dor", finalizou ao dizer que acredita na importância do tempo para trazer as respostas.

Neymar e Puma

Ainda em setembro do ano passado, Neymar Jr. assinou contrato oficialmente com a Puma. Em comunicado divulgado à imprensa, a empresa definiu como "fantástica" a novidade.

Enquanto isso, Neymar usou o Instagram na ocasião para ressaltar que grandes nomes do esporte como Maradona e Pelé também haviam feito história em parceria com a marca.