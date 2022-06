Neymar quer continuar no PSG e planeja dificultar possível saída

Nos bastidores e à pessoas próximas, o craque brasileiro pretende permanecer por mais uma temporada na equipe parisiense. Com as informações de que o PSG deseja negociá-lo, Neymar prometeu dificultar sua saída da equipe francesa. O vínculo do atleta com o clube se estende até a metade de 2025.

Segundo o jornal espanhol "El País", o PSG já teria avisado ao estafe de Neymar que não pretende ter o atleta no plantel do clube para a próxima temporada. A decisão teria sido informada ao pai do camisa 10, Neymar da Silva Santos, que responde pela carreira do jogador. A informação destaca ainda que a saída do brasileiro teve aval do companheito de equipe, o atacante Mbappé, principal nome do time nos últimos anos.

A publicação do periódico espanhol destaca ainda que a diretoria encarou de forma diferente a relação com Neymar após renovar contrato com Mbappé, principal referência do projeto esportivo do PSG atualmente. A estrela francesa de 23 anos teria exigido mudanças para estender o seu vínculo. Uma delas seria a saída do craque brasileiro, criticado na França por episódios de "sistemática indisciplina". Até o momento, nenhuma das partes envolvidas se manifestou.

O "El País" pontua que o PSG busca uma solução amigável para o caso. O pai de Neymar teria exigido o pagamento do que está estipulado no contrato, algo em torno de 200 milhões de euros (cerca de R$ 1,1 bilhão).

DESEJO DE CONTINUAR

Em maio, Neymar já havia colocado que continuaria no PSG para a temporada. "Ainda não me chegou nada, mas da minha parte a verdade é que fico", confirmou o em entrevista no Catar, onde participou de ação com patrocinadores.

Na última temporada, o jogador não foi bem e teve pouco impacto na equipe parisiense. O brasileiro atuou em 28 partidas e marcou 13 gols. Ao lado de Messi e Mbappé, a equipe da capital conquistou o Campeonato Francês, mas foi eliminada pelo Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, frustrando mais uma vez seus torcedores, na busca pelo título europeu inédito.