Neymar pode bater recorde de Pelé pela Seleção em jogo contra a Bolívia nas Eliminatórias da Copa

Recuperado de lesão e de volta à seleção brasileira, Neymar terá a oportunidade de bater recorde de Pelé vestindo a Amarelinha no amistoso contra a Bolívia na sexta-feira (8). O camisa 10 do Brasil está a um gol de assumir a artilharia da Seleção de acordo com as contas da Fifa e ser o maior artilheiro da história.

No jogo contra a Croácia, pela Copa do Mundo, Neymar marcou o único gol do Brasil na partida e igualou a Pelé, com 77 gols. Para a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Pelé soma 95 gols, e a diferença entre as contas da CBF e da Fifa ocorre porque a entidade internacional não leva em consideração os amistosos disputados.

A Seleção enfrenta a Bolívia na sexta-feira (8), às 21h30 (de Brasília), no estádio Mangueirão, em Belém-PA, em partida válida pelo primeiro jogo das Eliminatórias da Copa. O Brasil também vai enfrentar o Peru, na próxima terça-feira (12), às 23h (de Brasília), no estádio Nacional de Lima.