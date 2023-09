Arthur Elias faz 1ª convocação como novo técnico da Seleção Brasileira feminina

Apresentado como novo técnico da seleção brasileira nesta sexta-feira (1), Arthur Elias fez sua primeira convocação para a data Fifa de setembro. A grande novidade é o retorno de Cristiane, atacante do Santos. A jogadora perdeu espaço na canarinho nos últimos dois anos, quando a equipe esteve sob comando da Pia Sundhage.

"O histórico delas (Marta e Cristiane) a gente não precisa nem comentar. Eu vejo que elas ainda têm muito a contribuir para a seleção. O retorno da Cris é muito merecido, pelo que ela fez ano passado em termos de performance, as portas da seleção vão estar sempre abertas independentemente da idade", disse o treinador.

Arthur Elias vai aproveitar a data para treinamentos na Granja Comary. O novo técnico explica que a falta de jogos agora não prejudica a preparação do time, que já foca nos Jogos Olímpicos de Paris.

"Em relação à Data Fifa, isso não me atrapalha em nada. Vamos tentar ter adversários fortes para as próximas datas Fifa, mas em relação a essa eu estou satisfeito em ter as jogadoras treinando, é um grupo grande inicial e vamos precisar de mais tempo de treinamento", disse o treinador.

Esta é a primeira convocação da seleção após a Copa do Mundo da Austrália e da Nova Zelândia. Ao todo, Arthur Elias chamou 30 atletas.

CONFIRA A LISTA DE CONVOCADAS:

GOLEIRAS

Leticia Izidoro - Corinthians

Luciana - Ferroviária

Camila - Santos

Kemelli - Corinthians

ZAGUEIRAS

Rafaelle - Orlando Pride (EUA)

Tainara - Bayern de Munique (ALE)

Kathellen - Real Madrid (ESP)

Antonia - Levante (ESP)

LATERAIS

Tamires - Corinthians

Yasmim - Corinthians

Kati - Corinthians

Bruninha - Gotham (EUA)

MEIAS

Ary Borges - Racing Louisville (EUA)

Luana - Corinthians

Duda Sampaio - Corinthians

Angelina - O.L Reign (EUA)

Ana Vitória - PSG (FRA)

Brena - Santos

ATACANTES