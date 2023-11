Neymar passará por cirurgia nesta quarta após lesão em jogo da Seleção Brasileira

Após a grave lesão sofrida no jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, o atacante Neymar passará por cirurgia nesta quinta-feira (2) para recuperação das lesões no ligamento cruzado anterior e meniscos do joelho esquerdo. O jogador teve um rompimento do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo constatados em exames.

A operação será conduzida por médico Rodrigo Lasmar, chefe médico da Seleção, e sua equipe. O procedimento cirúrgico acontecerá no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte.

Sem prazo

O departamento médico da CBF não informou o prazo de recuperação para o craque. No entanto, casos como este costumam demorar ao menos seis meses.



O Al-Hilal, em suas redes sociais, desejou sorte a Neymar na recuperação. "Volte mais forte", escreveu o clube, que também informou que o atacante será submetido a um programa de tratamento que será determinado mais adiante.