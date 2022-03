Neymar marca em vitória do PSG sobre Bordeaux, mas é vaiado ao lado de Messi

O clima hostil que seria enfrentado pelos jogadores no jogo deste final de semana ficou claro no momento em que a escalação foi anunciada no telão. O único nome que arrancou aplausos unânimes da torcida foi o de Kylian Mbappé, autor do gol da vitória sobre o Real, no primeiro jogo das oitavas da Liga dos Campeões e do único gol na derrota por 3 a 1 na partida decisivaO goleiro Donnarumma, que falhou no primeiro gol merengue , estava no banco em razão do esquema de revezamento adotado por Pochettino, que alterna entre o italiano e Keylor Navas, titular neste domingo. Se estivesse em campo, provavelmente Donnarumma não seria o maior alvo da torcida. Isso porque as vaias foram concentradas nas principais estrelas, tirando Mbappé: Neymar e Messi.O brasileiro era alvo de manifestações muito intensas sempre que pegava na bola, assim como o argentino. Houve um momento em que os dois se preparavam para uma cobrança de falta e ouviram sons intensos de indignação. Mesmo após o placar ser inaugurado por Mbappé, aos 23 minutos, em jogada com participação de Messi, o clima no Parc des Princes não melhorou. Quando o árbitro apitou anunciando o intervalo, os jogadores foram para o vestiário debaixo de mais vaias.Logo no início do segundo tempo, aos seis minutos, Messi dominou a bola ouvindo novas vaias e enfiou um excelente passe para dentro da área, onde Hakimi tocou de primeira e Neymar, na linha da pequena área, empurrou para a rede. Na comemoração, o brasileiro chutou a bola mais uma vez, em gesto de alívio, e cumprimentou os companheiros discretamente, enquanto a torcida se dividia entre manifestações negativas e positivas.Assim que a rede voltou a ser balançada, aos 15, em um belo gol de Paredes, que limpou a marcação e chutou bonito de esquerda, toda a torcida comemorou intensamente, diferente do gol anterior As vaias diminuíram na reta final do segundo tempo, mas torcedores demonstraram revoltas pontuais em alguns momentos, inclusive na hora do apito final.