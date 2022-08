Neymar evolui no Paris Saint-Germain (PSG) e pode superar números de 2021 antes da Copa

O atacante brasileiro Neymar atravessa grande fase pelo Paris Saint-Germain (PSG) no início da temporada 2022-2023. Em menos de um mês, o atleta já se aproxima dos números da campanha passada e pode superá-los antes da Copa do Mundo do Catar, que começa no dia 21 de novembro.

No momento, Neymar soma sete gols e seis assistências, participando de 13 bolas na rede em quatro jogos. Na última temporada pelo time francês foram 19 participações, totalizando 13 gols e seis assistências, mas com 28 exibições. Deste modo, em menos tempo, entregou mais em campo.

O desempenho positivo mudou o debate na França sobre a qualidade do atacante de 30 anos. Pela Ligue 1, no domingo (21), o PSG venceu o Lille por 7 a 1, com dois gols e três assistências.

Neymar na temporada 2022-2023

Lille 1x7 PSG | 2 gols e 3 assistências (Ligue 1)

PSG 5x2 Montpellier | 2 gols (Ligue 1)

Clermont 0x5 PSG | 1 gol e 3 assistências (Ligue 1)

PSG 4x0 Nantes | 2 gols (Supercopa da França)