Neymar deve estrear pelo Al Hilal em clássico na próxima rodada do Campeonato Saudita; veja detalhes

Principal reforço do Al Hilal na nova fase do futebol saudita, o atacante Neymar já tem data para realizar a sua estreia pela equipe. De acordo com o ge, o craque brasileiro deve estrear nesta sexta-feira (1), às 15h, no clássico diante do Al Ittihad, time dos franceses Benzema e Kanté. A data da estreia do camisa 10 ainda era uma incógnita, mas, recuperado de lesão, ele tem tudo para estar em campo na partida que vale a liderança da liga nacional antes de se apresentar à Seleção Brasileira.

No último sábado, Neymar participou de suas primeiras atividades desde que foi anunciado pelo Al Hilal e não demonstrou incômodo algum na região da coxa, local que estava lesionado. O atacante inclusive estava apto para participar do jogo desta segunda (28) contra o Al Ettifaq, mas foi resguardado pela comissão de Jorge Jesus, que já havia questionado a convocação do craque por parte de Fernando Diniz.

Com quatro rodadas disputadas, o Campeonato Saudita tem o Al Ittihad no topo, com 12 pontos ganhos e 100% de aproveitamento. Já o Al Hilal é o vice-líder, com 10, e busca assumir a primeira posição após o clássico desta sexta na casa do rival.

SELEÇÃO BRASILEIRA

Após a eliminação para a Croácia na última Copa do Mundo, Neymar retornará à Seleção Brasileira para os dois próximos duelos válidos pelas Eliminatórias para a Copa de 2026. O craque já se declarou publicamente como um fã do trabalho de Fernando Diniz e deve ser a referência técnica em mais um ciclo para o Mundial. Os jogos do Brasil serão contra a Bolívia, dia 8 de setembro, às 21h45, no Estádio Mangueirão, em Belém/PA, e contra o Peru, no dia 12, às 23h, em Lima.