Torcedores do PSG comemoram saída de Neymar para o Al-Hilal: 'nos livramos do malcriado'

Um grupo de torcedores do PSG comemorou a saída de Neymar do clube. Na vitória contra o Lens, neste domingo (27), uma faixa com uma frase para o jogador foi exibida no Parque dos Príncipes. Antes de assinar com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, o brasileiro chegou a dizer que seguiria na equipe parisiense.

A faixa foi colocada atrás de um dos gols, no local onde ficam os ultras, maior torcida organizada da equipe francesas. Em inglês, a mensagem dizia o seguinte: "Neymar: Finalmente nos livramos do malcriado."

Após seis anos atuando com a camisa do PSG, Neymar partiu para um novo desafio em sua carreira. Ao todo, foram dez temporadas jogando na Europa, sendo quatro no Barcelona e seis no Paris Saint-Germain. O brasileiro acertou com o time da Arábia Saudita por duas temporadas.