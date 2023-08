Jorge Jesus diz que Neymar está lesionado e critica convocação de Diniz: 'não pode jogar na Seleção'

Apresentado como principal reforço do Al-Hilal neste último sábado (19), o atacante Neymar já tem o motivo para ter sua primeira polêmica com a camisa do clube árabe. De acordo com o técnico português Jorge Jesus, que comanda o time, Neymar não tem previsão de estrear já que está lesionado e não deveria nem ter sido convocado para a Seleção Brasileira.

"Neymar pode fazer tudo pela equipe do Al-Hilal. É um dos melhores jogadores do mundo, não tenho dúvidas disso, em condições físicas normais. Ele chegou com uma pequena lesão, não vai conseguir treinar ainda com o time. Não sei quando vai estar em condições para poder jogar", disse.

"Já que estamos falando do Neymar, não sei porque está na convocação da Seleção do Brasil, um jogador que está lesionado. Se calhar, vão obrigar o Neymar a ir ao Brasil. Não vai jogar, porque não tem condições de jogar. Nem treinar, quanto mais de jogar. Mas sei que está na convocação. Sei que esse é um tema que temos que discutir. Hoje não vejo justificativa nenhuma do Neymar ir ao Brasil, se está lesionado. Ele não treina, como pode (jogar)?", completou.

Com a convocação, Neymar desfalcará o Al-Hilal nos próximos três jogos da equipe no Campeonato Saudita, contra Al-Raed, Al-Ittifaq e Al-Ittihad. Diante disso, a estreia do craque brasileiro pode ocorrer contra o Al-Riyadh, no dia 14 de setembro.