Neymar, Cristiano Ronaldo e Benzema na Arábia Saudita; veja lista dos craques no campeonato

O Campeonato Saudita 2023/24, que teve início na última sexta-feira (11), conta com muitos craques do futebol mundial nesta temporada. Após uma janela de transferências agitada e surpreendente, nomes como Karim Benzema e Sadio Mané acertaram com clubes árabes.

A lista de estrelas no futebol árabe pode ganhar mais um nome de peso. Neymar, craque do Paris Saint-Germain e da Seleção Brasileira, está muito próximo de ser anunciado como o novo reforço do Al-Hilal. Ele será treinado pelo técnico português Jorge Jesus.

O Diário do Nordeste preparou uma lista com os principais craques que estarão em ação no Campeonato Saudita, que reserva muitas emoções na atual temporada.

AL-NASSR

O time com mais estrelas no elenco atualmente é o Al-Nassr. São pelo menos seis jogadores de destaque mundial no plantel. Entre eles, estão Cristiano Ronaldo, um dos maiores jogadores da história, e Sadio Mané, atual vice-campeão da Bola de Ouro.

Legenda: Cristiano Ronaldo com a camisa do Al-Nassr Foto: Abdullah Mahdi / AFP

Sadio Mané

Cristiano Ronaldo

Marcelo Brozović

Alex Telles

David Ospina

Anderson Talisca

Luís Castro (técnico)

AL-AHLI

Outra equipe que também possui grandes craques é o Al-Ahli. Entre esses, destacam-se Riyad Mahrez, 12º colocado na última edição do prêmio Bola de Ouro, e o atacante brasileiro Roberto Firmino, ex-Liverpool.

Riyad Mahrez

Édouard Mendy

Roberto Firmino

Allan Saint-Maximin

Ibáñez

Frank Kessié

AL-HILAL

O Al-Hilal já conta com um elenco muito poderoso, que pode ser ainda mais potencializado com a possível chegada de Neymar. O craque brasileiro está muito próximo de ser anunciado como o novo reforço da equipe, que já conta com nomes como Malcom e Neves.

Legenda: Neymar deve acertar com o Al-Hilal Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Kalidou Koulibaly

Rúben Neves

Malcom

Sergej Milinković-Savić

Jorge Jesus

Neymar

AL-ITTIHAD

Apesar de um número menor de estrelas, o Al-Ittihad ganha muito destaque na lista por ter contratado o atacante francês Karim Benzema, o atual vencedor do prêmio Bola de Ouro. Além dele, também faz parte do elenco o volante brasileiro Fabinho, ex-Liverpool.

Legenda: Benzema é um dos destaques do Campeonato Saudita Foto: AFP

Karim Benzema (1º B.O)

Fabinho (14º B.O)

N'Golo Kanté

AL-ETTIFAQ

Fechando a lista, um time que decidiu investir em históricos meio-campistas ingleses, sendo um para o campo e outro para a área técnica. Jordan Henderson e Steven Gerrard (técnico), ídolos do Liverpool, estão no Al-Ettifaq.

Legenda: Henderson é um dos nomes importantes na liga Foto: Ali Alhaji / AFP

Jordan Henderson

Moussa Dembelé

Steven Gerrard (técnico)

*Sob a supervisão do editor João Bandeira Neto.