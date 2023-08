Campeonato Árabe, com CR7 e outros craques, será transmitido na TV aberta; veja datas e horários

A Liga da Arábia Saudita será transmitida em tv aberta no Brasil, a partir desta sexta-feira (11). O Grupo Bandeirantes comprou os direitos de transmissão da próxima edição do torneio, que vai até o dia 27 de maio do próximo ano.

Tanto a Band quanto a Bandsports, canal fechado, vão exibir a competição. A informação é do jornal Folha de São Paulo. Na tv aberta, os jogos serão transmitidos aos sábados, a partir das 15h (de Brasília).

A primeira partida a ser exibida será Al-Ahli x Al-Hazem, na BandSports, às 15h (de Brasília). O duelo será na próxima sexta-feira, 18 de agosto.

A competição árabe tem recebido alto investimento e investido principalmente na contratação de craques do futebol pelo mundo. Cristiano Ronaldo é um dos grandes nomes, ao lado de Kanté (Al-Ittihad), Sadio Mané (Al-Nassr) e Benzema (Ittihad Club).

Entre os brasileiros que jogam a competição, estão Roberto Firmino (Al-Ahli), Anderson Talisca (Al-Nassr) e Vina (Al-Hazem).