Neto de Luciano do Valle morre após ser baleado na cabeça em assalto em SP

Lucas do Valle, neto do jornalista e comentarista esportivo Luciano do Valle, morreu neste sábado (18), dias após ser baleado em um assalto realizado na manhã da última quarta (15), no Ipiranga, Zona Sul de São Paulo.

O jovem de 29 anos estava internado no Hospital São Paulo, para onde foi levado após ser encontrado caído e baleado em uma calçada por policiais. "Deus está te recebendo de braços abertos! Sua mãe te ama incondicionalmente!", escreveu a mãe de Lucas, Alessandra, em homenagem ao filho nas redes sociais.

Lucas completaria 30 anos neste sábado.

Legenda: Alessandra fez uma publicação para o filho no Instagram Foto: Reprodução

Assalto

O homem era gerente comercial em uma loja da região e, segundo testemunhas, chegava para o trabalho quando foi abordado por dois homens em uma moto. Após o anúncio do assalto, eles atiraram na vítima e fugiram, um deles em uma moto e outro no carro de Lucas.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), o caso foi registrado como tentativa de latrocínio. O carro de Lucas do Valle, levado pelos envolvidos, foi encontrado abandonado.

Lucas do Valle

Lucas é o segundo neto mais velho do narrador Luciano do Valle, falecido em abril de 2014, tendo trabalhado com ele no fim dos anos 2000, após completar 18 anos.

Além disso, o gerente comercial passou sete anos na parte comercial do SBT antes de atuar em uma agência de artistas ao lado dos pais.