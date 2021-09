Neto de Luciano do Valle é baleado na cabeça em tentativa de assalto em SP

Lucas do Valle, um dos netos do narrador Luciano do Valle, foi baleado na cabeça em tentativa de assalto na madrugada desta quarta-feira (15) em São Paulo. A informação foi confirmada pela família da vítima, segundo o UOL.

O empresário, filho da jornalista Alessandra do Valle, foi levado em situação de emergência para a Escola de Medicina Paulista, na Vila Clementino, onde está internado desde o início da manhã.

Lucas recebeu atendimento, passou por tomografia e será encaminhado para Unidade de Terapia Intensiva (UTI) nas próximas horas.

A vítima completará 30 anos no próximo sábado (18). Ele é o segundo neto mais velho do narrador, falecido em abril de 2014, tendo trabalhado com ele no fim dos anos 2000, após completar 18 anos.

Além disso, o empresário passou sete anos na parte comercial do SBT antes de atuar em uma agência de artistas ao lado dos pais.

Quem é Luciano do Valle

Histórico na TV brasileira, o narrador trabalhou em transmissões de futebol, vôlei, boxe, basquete, entre outros esportes em emissoras como Globo, Bandeirantes e Record.

O profissional morreu aos 66 anos, ao passar mal em voo rumo a Uberlândia (MG), onde faria a narração de uma partida do Campeonato Brasileiro da temporada.