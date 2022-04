Náutico vence Retrô nos pênaltis e conquista 24° título do Campeonato Pernambucano

O Náutico conquistou o 24ª título do Campeonato Pernambucano neste sábado (30) ao vencer o Retrô-PE por 4 a 2 nas penalidades. No tempo normal, vitória do Timbu por 1 a 0, com gol de Pedro Vitor.

Na decisão por pênaltis, o goleiro Lucas Perri brilhou, defendendo as cobranças de Hereda e Pedro Costa.

A conquista do Pernambucano simboliza um feito na história do Náutico. A equipe de Roberto Fernandes volta a conquistar o bicampeonato após 20 anos. A última 'dobradinha' havia acontecido em 2001 e 2002.

Cobranças de pênalti de Retrô x Náutico

Hereda (Náutico) - PM

Charles (Retrô) - PP

Richard Franco (Náutico) - PM

Pedro Costa (Retrô) - PP

Camutanga (Náutico) - PP

Augusto Potiguar (Retrô) - PM

Ewandro (Náutico) - PM

Guilherme Paraíba (Retrô) - PM

Júnior Tavares (Náutico) - PM

Pênalti marcado = PM | Pênati perdido = PP

Atitude de Jean Carlos

A final do Campeonato Pernambucano, entretanto, ficou marcado por uma atitude deplorável do meio-campista Jean Carlos, do Náutico. Após ser expulso, aos 22 minutos, o camisa 10 partiu para cima da árbitra Deborah Cecília, da FIFA. O atleta foi contido pelos companheiros e pela equipe de arbitragem.

