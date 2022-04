Vídeo: Jogador recebe cartão vermelho e parte para cima de árbitra na final do Pernambucano

O meio-campista Jean Carlos protagonizou uma cena deplorável na final do Campeonato Pernambucano. O atleta recebeu cartão vermelho após atingir o adversário com o braço e partiu para cima da árbitra Deborah Cecília, da FIFA.

Reagindo à ofensiva do jogador, a juíza deu passos para trás precisou empurrar o atleta para contê-lo. Jogadores do Náutico e do Retrô, além da equipe de arbitragem, interceptaram o avanço, seguraram o atleta e o conduziram para o vestiário da Arena Pernambuco.

O camisa 10 do Náutico ainda acertou um soco no rosto do meio-campista Gelson, do Retrô.

