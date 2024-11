“Não joguei a toalha ainda”, diz CEO do Fortaleza sobre disputa pelo título da Série A

A seis rodadas do fim da Série A de 2024 e com o Fortaleza a seis pontos do Botafogo, atual líder do campeonato, o CEO da equipe cearense, Marcelo Paz, acredita que o Tricolor briga, sim, pelo título do Brasileirão.

"Eu não joguei a toalha ainda não, faltam 18 pontos para disputar, o campeonato é imprevisível. O Botafogo, que hoje é o líder, tem um compromisso importante na Copa Libertadores da América, da qual ele está na final, então em algum momento ele vai dividir o foco”, disse o dirigente, em entrevista exclusiva ao programa Jogada 1º Tempo, da Verdinha FM, nesta sexta-feira (8).

Neste momento, a disputa do Fortaleza é bem mais forte com o vice-líder Palmeiras, para quem a diferença é de apenas um ponto. Isso fez com que ganhasse força entre os torcedores uma mensuração do segundo lugar, mas o CEO do clube demonstra pensar grande. “Não vou ainda soltar fogos por um possível segundo lugar porque a gente ainda tá na briga por algo maior"

Apesar disso, Paz coloca como objetivo do Leão até o fim da competição somar pontos e aumentar o sarrafo da campanha que já é histórica. O Fortaleza já bateu seu próprio recorde na Série A, bem como do Nordeste, ao romper a barreira dos 60 pontos, mas quer ir mais adiante. Se vencer o Vasco da Gama neste sábado (9), inclusive, confirma vaga na Libertadores de 2025.

Legenda: Marcelo Paz, CEO do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/ Fortaleza

Colocação é dinheiro

Além da questão esportiva, lutar pelo título da Série A renderá ao Tricolor uma boa quantia. A distribuição dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro tem como um dos critérios a performance das equipes, o que significa que a posição final na classificação impacta diretamente no valor que o time receberá de “premiação”.

Os valores de 2024 ainda são desconhecidos, mas para se ter uma base, em 2023 o campeão ganhou mais de R$ 47 milhões, o segundo colocado mais de R$ 45 milhões e o terceiro mais de R$ 42 milhões. Paz falou sobre a diferença de valor de uma posição para outra e garantiu que a motivação vai além da financeira.

"A diferença de valor entre o terceiro e o segundo é em torno de R$ 3 milhões de reais, que é mais ou menos o que mudo do segundo para o primeiro. Vamos tentar terminar no melhor lugar possível, deixar essa campanha ainda mais histórica, somar pontos. O que vai ficar no final é a quantidade de pontos somados e a posição que a gente vai ficar”, comentou.