Na convocação de Ancelotti, Brasileirão é a liga com mais jogadores convocados

Na primeira convocação realizada por Carlo Ancelotti, além da ausência de Neymar, um fator que chamou atenção foi o número de jogadores convocados que jogam no Campeonato Brasileiro: sete jogadores. Na lista divulgada pelo italiano, entre os atletas selecionados pelo italiano, a liga brasileira, empatada com a liga inglesa, é a liga mais presente do chamado.

Entre os jogadores chamados pelo técnico de 65 anos, campeão de todas as cinco principais ligas europeias (alemã pelo Bayern, espanhola pelo Real Madrid, francesa pelo PSG, inglesa pelo Chelsea e italiana pelo Milan), os que jogam atualmente por times brasileiros e que, consequentemente, disputam o Campeonato Brasileiro tivemos a presença de: Hugo Souza (Corinthians), Danilo (Flamengo), Léo Ortiz (Flamengo), Wesley (Flamengo), Alex Sandro (Flamengo), Gérson (Flamengo) e Estêvão (Palmeiras).

Nessa data FIFA, o Brasil terá dois compromissos pela Eliminatórias da América do Sul, enfrentando no dia 5 de junho o Equador, às 20h, no Monumental de Guayaquil. Já no dia 10 do mesmo mês, terça, encara o Paraguai, às 21h45, na Neo Química Arena.

APROXIMAÇÃO DO TORCEDOR OU QUALIDADE DOS JOGADORES?

A questão da aproximação da torcida com a Seleção Brasileira é tido como um dos assuntos mais debatidos durante essa fase negativa vivida pela Amarelinha. Segundo muitas pessoas, a partir do momento que a maioria dos jogadores convocados são de times médios de ligas europeiais (muito por causa da ascenção da Premier Leagua, liga inglesa), o público em massa passa a não conhecer e, portanto, se identificar e torcer para o Brasil.

Seja por isso ou pelo julgamento de que há sim qualidade no futebol brasileiros e seus jogadores, Carlo deu voto de confiança no futebol local, o que pode ajuar nessa questão da torcida com a Seleção Pentacampeã Mundial.

