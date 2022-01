Mundial de Clubes FIFA: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Mundial de Clubes da FIFA, edição 2021, começa nesta quinta-feira (3), em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos. Sete equipes participam: os campeões dos principais torneios de cada continente, além do detentor do nacional do país-sede do torneio. Palmeiras, Chelsea, Al Jazira, AS Pirae, Al Hilal, Al Ahly e Monterrey disputam a taça de campeão do mundo. A competição termina no dia 12 de fevereiro.

Com a pandemia de Covid-19, o Japão desistiu de sediar o torneio. Pelo mesmo motivo, a edição de 2020 foi disputada em 2021, quando o Bayern de Munique levou o título.

Brasil - O Palmeiras será o representante sul-americano na competição. Na edição de 2020, disputada no ano passado, terminou em quarto e vai em busca do título. A equipe de Abel Ferreira chega com moral. Weverton, Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Dudu e Rony são os destaques. Duas vezes campeão da Libertadores e reforçado, o time brasileiro deve fazer a final com o Chelsea. A equipe entra direto nas semifinais.

Inglaterra - Primeiro classificado para o Mundial, o Chelsea é o representante Europeu. A equipe conquistou a Liga dos Campeões em cima do Manchester City. Sob comando de Thomas Tuchel, o clube é o grande favorito ao título. Apesar das muitas lesões entre jogadores, a equipe tem uma plantel forte com nomes como: Thiago Silva, Kanté, Mendy, Mason Mount e Romelu Lukaku (foto). Assim como o time brasileiros, os Blues estreiam na semi.

México - Campeão da CONCACAF, o Monterrey tem Esteban Andrada, Matías Kranevitter, Luís Romo, Joel Campbell e Rogelio Funes Mori como nomes principais do time. A equipe mexicana não foi bem no último torneio nacional, mas conseguiu a classificação para o Mundial. O grupo comandado por Javier Aguirre estreia nas quartas contra o Al Ahly.

Arábia Saudita - O Al Hilal começa o torneio nas quartas-de-final. Com a maior torcida do Oriente Médio, o dono do título da Liga dos Campeões asiática também briga pela taça do Mundial. Os destaques do time de Leonardo Jardim são: Gustavo Cuéllar, Michael, Matheus Pereira e Moussa Marega. O time aguarda o vencedor de Al Jazira x AS Pirae para estrear nas quartas de final.

Egito - No comando de Pitso Mosimane, os Vermelhos tem forte objetivo de chegar a final. A vaga no Mundial veio após a conquista de campeão continental da África. Na última edição, os egípcios derrotaram o Palmeiras numa decisão por pênaltis. Os principais jogadores são: Mohamed El Shenawy, Aliou Dieng e Amar Hamdy.

Taiti - Com a desistência do Auckland City, o AS Pirae foi convidado pela FIFA para ser o representante da Oceania. O time comandado por Naea Bennett ganhou a vaga apesar de ter terminado o Campeonato Taitiano apenas na quarta colocação.

Emirados Árabes - Milos Kosanovic, Victor Sá e Abdoulay Diaby são os principais jogadores do Al Jazira. A equipe entra na competição como representante do país-sede, campeão da liga nacional

CALENDÁRIO DE JOGOS

PRIMEIRA FASE

Al Jazira x AS Pirae

Dia: 3/02, às 13h30

Local: Mohammed Bin Zayed

QUARTAS DE FINAL

Al Hilal x Al Jazira ou As Pirae

Data: 06/02, às 13h30

Local: Mohammed Bin Zayed

Al Ahly x Monterrey

Data: 05/02, às 13h30

Local: Al Nahyan

DISPUTA DO 5º LUGAR

Perdedor Quartas 1 ou 2 x Perdedor Quartas 1 ou 2

SEMIFINAL

Al Hilal, Al Jazirar ou AS Pirae x Chelsea

Data: 09/02, às 13h30

Local: Mohammed Bin Zayed

Palmeiras x Al Ahly ou Monterrey

Data: 08/02, às 13h30

Local: Al Nahyan

TERCEIRO LUGAR

Perdedor Semi 1 ou 2 x Perdedor Semi 1 ou 2

Data: 12/02, às 10h.

Local: Al Nahyan

FINAL

Vencedor Semi 1 ou 2 x Vencedor Semi 1 ou 2

Data: 12/02, às 13h30

Local: Mohammed Bin Zayed

Onde assistir

As partidas terão transmissão pelos canais Band

