Mundial de Clubes da Fifa de 2025 define todos os 32 clubes participantes; veja grupos

O Mundial de Clubes da Fifa de 2025 conheceu todos os 32 clubes participantes. A última vaga foi conquistada neste sábado (31) pelo Los Angeles FC-EUA, que venceu o América-MEX por 2 a 1, de virada. Assim, o time norte-americano entra no Grupo D e se torna um dos adversários do Flamengo.

O duelo com membros da Concacaf foi necessário após a exclusão do León-MEX. Como o time pertence ao mesmo dono da Pachuca-MEX, que também participa do Mundial, a Fifa decidiu eliminar uma das equipes e realizar um jogo único para a vaga, reunindo então os vice-campeões nacionais.

Deste modo, o Los Angeles FC se junta ao Seattle Sounders e ao Inter Miami como representantes dos Estados Unidos. Do Brasil, além do Flamengo, o país tem Palmeiras, Botafogo e Fluminense.

O evento tem início em 2025 e será realizado nos EUA. O formato é similar a Copa do Mundo, com fase de grupos no início e depois mata-mata. A competição ocorre entre 14 de junho e 13 de julho.

Classificados para o Mundial de Clubes da Fifa de 2025

Grupo A

Palmeiras (Brasil)

Porto (Portugal)

Al Ahly (Egito)

Inter Miami (Estados Unidos)

Grupo B

Paris Saint-Germain (França)

Atlético de Madrid (Espanha)

Botafogo (Brasil)

Seattle Sounders (Estados Unidos)

Grupo C

Bayern de Munique (Alemanha)

Auckland City (Nova Zelândia)

Boca Juniors (Argentina)

Benfica (Portugal)

Grupo D

Flamengo (Brasil)

Espérance Sportive de Tunis (Tunísia)

Chelsea (Inglaterra)

Los Angeles FC (Estados Unidos)

Grupo E

River Plate (Argentina)

Urawa Red Diamonds (Japão)

Monterrey (México)

Inter de Milão (Itália)

Grupo F

Fluminense (Brasil)

Borussia Dortmund (Alemanha)

Ulsan HD (Coreia do Sul)

Mamelodi Sundowns (África do Sul)

Grupo G

Manchester City (Inglaterra)

Wydad AC (Marrocos)

Al Ain (Emirados Árabes Unidos)

Juventus (Itália)

Grupo H