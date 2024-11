Mugni vê Ceará preparado para duelo contra o Botafogo-SP: 'estamos com muita confiança'

O meia Lucas Mugni falou sobre a preparação do Ceará para o duelo contra o Botafogo-SP pela Série B. A delegação embarcou neste domingo (10) para São Paulo. A equipe comandada por Léo Condé segue na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro. Na reta final da competição, precisa vencer para manter o sonho. O jogador destaca o empenho do grupo na busca por mais três pontos fora de casa.

"Sinceramente, a essa altura do campeonato não serve outra coisa que não seja ganhar. Então, a gente vai buscar os três pontos. A preparação foi muito boa, obviamente tentamos conhecer um pouco mais do time deles. Mas o mais importante é o que a gente vai fazer. Estamos com muita confiança. Às vezes vai dar no jogo, na raça, mas o objetivo principal é os três pontos", destaca o jogador.

O Ceará está com 57 pontos e em quinto na tabela da Série B. Já o Botafogo-SP é o 14º, com 42 somados. As equipes se enfrentam em jogo da 36ª rodada nesta terça-feira (12), a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Santa Cruz.