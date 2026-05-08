Miritello e Vitinho atravessam grande fase e podem mudar ataque do Fortaleza
A dupla marcou oito gols nos últimos três jogos
O Fortaleza marcou oito gols nos últimos três jogos na temporada, consolidando a grande fase no ano, mas o detalhe é que todos foram marcados por uma dupla: Juan Miritello e Vitinho. Juntos, os atacantes foram decisivos nas vitórias contra Sport, Goiás e Confiança.
Assim, assumiram também a artilharia da equipe leonina, com seis tentos para cada. O bom momento deixa uma dúvida no técnico Thiago Carpini, como encaixar o ataque com Luiz Fernando, Pochettino, Miritello e Vitinho? Escolhas que serão avaliadas nos novos compromissos. O próximo é domingo (10), às 18h30, diante do Avaí, pela Série B.
É fato que a incorporação de todos ao time titular é um desafio, uma vez que a formação inicial adotada é o 3-4-3. Por mais que, em muitos momentos, o comandante mude essa opção com a partida em andamento, a base da equipe é composta por três zagueiros e dois alas.
Assim, o preenchimento do meio-campo tem dois volantes e mais três peças ofensivas, que eram Pochettino, Luiz Fernando e Miritello. Vitinho é um elemento extra, que muda a configuração, mas também "pede passagem" pelo desempenho ofensivo, se firmando como titular.
No fim das contas, a notícia é positiva. Quanto mais alternativas surgirem no elenco, melhor para o próprio Fortaleza, que ainda tem uma longa caminhada até o fim da temporada.
Grande fase de Vitinho + Miritello
Confiança-SE 1x2 Fortaleza | Copa do Nordeste
- Gol de Vitinho aos 7 minutos do 1º tempo
- Gol de Miritello aos 41 minutos do 1º tempo
Fortaleza 4x1 Goiás | Série B
- Gol de Vitinho aos 7 minutos do 2º tempo
- Gol de Vitinho aos 16 minutos do 2º tempo
- Gol de Miritello aos 33 minutos do 1º tempo
- Gol de Miritello aos 46 minutos do 1º tempo
Fortaleza 0x2 Sport | Copa do Nordeste
- Gol de Miritello aos 47 minutos do 2º tempo
- Gol de Vitinho aos 52 minutos do 2º tempo