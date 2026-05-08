Miritello e Vitinho atravessam grande fase e podem mudar ataque do Fortaleza

O Fortaleza marcou oito gols nos últimos três jogos na temporada, consolidando a grande fase no ano, mas o detalhe é que todos foram marcados por uma dupla: Juan Miritello e Vitinho. Juntos, os atacantes foram decisivos nas vitórias contra Sport, Goiás e Confiança.

Assim, assumiram também a artilharia da equipe leonina, com seis tentos para cada. O bom momento deixa uma dúvida no técnico Thiago Carpini, como encaixar o ataque com Luiz Fernando, Pochettino, Miritello e Vitinho? Escolhas que serão avaliadas nos novos compromissos. O próximo é domingo (10), às 18h30, diante do Avaí, pela Série B.

Legenda: Miritello e Vitinho se tornaram os artilheiros do Fortaleza na temporada, com seis gols cada Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

É fato que a incorporação de todos ao time titular é um desafio, uma vez que a formação inicial adotada é o 3-4-3. Por mais que, em muitos momentos, o comandante mude essa opção com a partida em andamento, a base da equipe é composta por três zagueiros e dois alas.

Assim, o preenchimento do meio-campo tem dois volantes e mais três peças ofensivas, que eram Pochettino, Luiz Fernando e Miritello. Vitinho é um elemento extra, que muda a configuração, mas também "pede passagem" pelo desempenho ofensivo, se firmando como titular.

No fim das contas, a notícia é positiva. Quanto mais alternativas surgirem no elenco, melhor para o próprio Fortaleza, que ainda tem uma longa caminhada até o fim da temporada.

Grande fase de Vitinho + Miritello

Confiança-SE 1x2 Fortaleza | Copa do Nordeste

Gol de Vitinho aos 7 minutos do 1º tempo

Gol de Miritello aos 41 minutos do 1º tempo

Fortaleza 4x1 Goiás | Série B

Gol de Vitinho aos 7 minutos do 2º tempo

Gol de Vitinho aos 16 minutos do 2º tempo

Gol de Miritello aos 33 minutos do 1º tempo

Gol de Miritello aos 46 minutos do 1º tempo

Fortaleza 0x2 Sport | Copa do Nordeste