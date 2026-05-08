Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (8)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 8 de abril de 2026
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:09)
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA (8)
COPA DO REI SAUDITA (FINAL)
- 15h | Al Kholood x Al Hilal | Canal GOAT, Bandsports e Esporte na Band (YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO
- 15h30 | Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt | Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO ITALIANO
- 15h45 | Torino x Sassuolo | Disney+
CAMPEONATO FRANCÊS
- 15h45 | Lens x Nantes | CazéTV
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Levante x Osasuna | ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO – PLAYOFFS)
- 16h | Hull City x Millwall | ESPN e Disney+
