Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (8)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 8 de abril de 2026

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
(Atualizado às 09:09)
Legenda: Faltando uma rodada, Borussia Dortmund joga por uma vitória para garantir o 2ª lugar na temporada


A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (8) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA (8)

COPA DO REI SAUDITA (FINAL)

  • 15h | Al Kholood x Al Hilal | Canal GOAT, Bandsports e Esporte na Band (YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 15h30 | Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt | Canal GOAT, Xsports, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO ITALIANO

  • 15h45 | Torino x Sassuolo | Disney+

CAMPEONATO FRANCÊS

  • 15h45 | Lens x Nantes | CazéTV

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 16h | Levante x Osasuna | ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO – PLAYOFFS)

  • 16h | Hull City x Millwall | ESPN e Disney+
