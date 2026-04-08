Mirassol x Lanús na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: Mirassol participa pela primeira vez da Libertadores
Foto: Divulgação/Mirassol

Mirassol e Lanús se enfrentam na Copa Libertadores da América, nesta quarta-feira (8), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo G. O jogo será às 19h, no Estádio Maião, em Mirassol-SP. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Mirassol x Lanús terá transmissão do Paramount+

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Mirassol

Walter; Igor Formiga, João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura, José Aldo e Shaylon; Negueba, Alesson e Tiquinho Soares (Edson Carioca).Técnico: Rafael Guanaes

Lanús

Losada; Guidara, Izquierdoz, Canale e Marcich; Medina, Cardozo, Salvio e Aquino; Carrera e Walter Bou.Técnico: Mauricio Pellegrino

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Lanús

Data e hora: 8 de abril, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Maião, em Mirassol-SP

Assuntos Relacionados
Palmeiras

Jogada

Junior Barranquilla x Palmeiras na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis Há 1 hora
Flamengo-Pedro

Jogada

Cusco x Flamengo na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis Há 1 hora
Mirassol participa pela primeira vez da Libertadores

Jogada

Mirassol x Lanús na Libertadores: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes se enfrentam pela Copa Libertadores

Liuê Góis Há 1 hora
Foto de jogadores de Ceará e Fortaleza durante o Clássico-Rei em 2026

Jogada

Ceará x Fortaleza no Clássico-Rei da Copa do Nordeste: veja onde assistir, horário e escalações

Vozão e Leão se enfrentam na Arena Castelão pela terceira rodada do Nordestão

Daniel Farias e Fernanda Alves Há 2 horas

Jogada

Fortaleza x Criciúma pela 5ª rodada da Série B é transferido para o Presidente Vargas

Mudança ocorreu por indisponibilidade do Castelão

Vladimir Marques 07 de Abril de 2026
jogadores

Jogada

No PV, Ferroviário supera a Jacuipense em duelo da Copa do Nordeste

Esta é a segunda vitória seguida do Tubarão da Barra no torneio

Redação 07 de Abril de 2026