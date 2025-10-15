Mirassol x Internacional pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

Mirassol e Internacional se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (15), em jogo pela 28ª rodada. O jogo será às 20h, no estádio Maião, em Mirassol (SP).

O Mirassol é o 4º colocado com 46 pontos e vem de vitória diante do Fluminense por 2x1.

Já o Colorado, é o 15º colocado com 32 pontos e vem de vitória diante do Botafogo por 2x0 no Beira-Rio.



ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL

Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho e José Aldo; Cristian Renato e Alesson. Técnico Rafael Guanaes



INTER

Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Óscar Romero. Técnico: Ramón Díaz

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)