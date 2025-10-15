Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Mirassol x Internacional pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 17:08)
Jogada
Legenda: O Internacional visita o Mirassol nesta quarta-feira
Foto: Ricardo Duarte / Internacional

Mirassol e Internacional se enfrentam pela Série A nesta quarta-feira (15), em jogo pela 28ª rodada. O jogo será às 20h, no estádio Maião, em Mirassol (SP).

O Mirassol é o 4º colocado com 46 pontos e vem de vitória diante do Fluminense por 2x1.

Já o Colorado, é o 15º colocado com 32 pontos e vem de vitória diante do Botafogo por 2x0 no Beira-Rio.


ONDE ASSISTIR

Premiere

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

MIRASSOL

Alex Muralha; Lucas Ramon, Jemmes, João Victor e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel, Danielzinho e José Aldo; Cristian Renato e Alesson. Técnico Rafael Guanaes 


INTER

Anthoni; Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Aguirre, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick e Bernabei; Vitinho e Óscar Romero. Técnico:  Ramón Díaz

Arbitragem:

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)
Auxiliares: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Gizeli Casaril (SC)
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Assuntos Relacionados
Fernando Sobral e Brítez disputam bola em jogo pelo campeonato cearense de 2025

Jogada

Fortaleza se solidariza com Fernando Sobral, jogador do Ceará que perdeu a mãe

Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira, pelo Brasileiro

Redação Há 1 hora

Jogada

Mirassol x Internacional pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A

Redação Há 1 hora

Jogada

Norde Vôlei participa de torneio amistoso internacional em Joinville/SC; veja tabela de jogos

Time comandado por Marcelo Negrão enfrentará equipes da Superliga A e o Ciudad Volley, da Argentina, no primeiro jogo internacional da sua história

Redação Há 1 hora

Jogada

Botafogo x Flamengo pela Série A: veja horário, onde assistir e escalações

As equipes se enfrentam em jogo pela 28ª rodada da Série A

Redação Há 2 horas
Estêvão em ação pelo Chelsea

Jogada

Estêvão concorre ao prêmio Golden Boy de melhor jogador jovem do mundo; veja lista

O atacante do Chelsea é o único brasileiro finalista da premiação

Alexandre Mota Há 2 horas
bola

Jogada

Bola da Copa do Mundo de 2026, Trionda tem tecnologia para auxiliar árbitros; veja

Mundial será realizado em três países: EUA, México e Canadá

Redação Há 2 horas