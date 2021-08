Mineirão é reprovado em teste para volta de torcida e pode ter portões fechados de novo

O Mineirão foi reprovado no teste da volta do público na partida entre Atlético-MG e River Plate-ARG, pelas quartas de final da Libertadores. Quem fez essa avaliação foi o prefeito de Belo Horizonte e ex-presidente do clube, Alexandre Kalil, responsável em autorizar a presença de torcedores no estádio depois de mais de um ano vazio por causa da pandemia da Covid-19.

Kalil não gostou do que viu na imediações do campo. Em coletiva, deixou claro que pode voltar a trancar os portões do Mineirão, onde também joga o Cruzeiro pela Série B do Brasileiro.

"Esse jogo do Galo era um evento-teste, conforme acordado com o Mineirão e com a diretoria do Atlético. E não passou no teste. As cenas que vi ontem me deixaram horrorizado. Eu não tenho nenhum receio de voltar atrás e fechar tudo de novo", disse Kalil, referindo-se à aglomeração na entrada e saída do torcedor mineiro.

A administração do estádio registrou público de 17.030 pessoas e uma renda de R$ 2.685.042,00. O preço médio do ingresso foi de R$ 157,66. O torcedor estava ansioso pela volta ao futebol e não mudou nada de como era antes. Bebeu, comeu e festejou na parte de fora do Mineirão, enquanto esperava pelo início da partida.

Crítica ao Atlético-MG

O prefeito de Belo Horizonte foi além em suas declarações. Reconhecendo parte da culpa com a situação, Kalil também criticou a gestão do Atlético-MG pelo descumprimento do acordo para o retorno do público.

Legenda: Ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil é o atual prefeito de Belo Horizonte Foto: divulgação

"A população tem de entender, a gente quer melhorar, quer ajudar, fazer tudo para melhorar para compensar tudo o que todo mundo passou, mas quem pode colaborar não colabora. Não foi isso que foi combinado, eu vi torcida organizada lá que pelo preço do ingresso não poderia estar lá. Estão enganados quem acha que 'é o Atlético, ele não vai fazer'. Não vai fazer, uma ova. Fizeram um desaforo e um desrespeito ao prefeito de Belo Horizonte", declarou.

Com o resultado, o Atlético-MG chegou à semifinal da Libertadores. Vai enfrentar agora o Palmeiras, em partidas de ida e volta no próximo mês. O time também lidera a Série A do Brasileiro, com aproveitamento de 77,1%.